ВР рассматривает законопроект о Едином реестре военнообязанных

Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего сегодня будет рассматриваться законопроект о системе иновещания Украины, а также законопроект, который касается оснований для выдачи удостоверения на временное проживание представителям иностранных СМИ.

Депутаты также рассмотрят законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно пользования нефтегазоносными недрами.