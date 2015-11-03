ВР рассматривает законопроект о Едином реестре военнообязанных
10:05, 03 ноября 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных и пакет вопросов относительно социальной защиты военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего сегодня будет рассматриваться законопроект о системе иновещания Украины, а также законопроект, который касается оснований для выдачи удостоверения на временное проживание представителям иностранных СМИ.
Депутаты также рассмотрят законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.
Кроме того, будет рассматриваться законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно пользования нефтегазоносными недрами.
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