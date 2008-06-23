Черновецкий: возьмите мое выступление, и вам дурно станет

16:41, 23 июня 2008
Политика
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Мэр Киева объяснил, что есть пиар

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет, что еще не собирал подписи в поддержку отставки правительства Юлии Тимошенко, о чем заявлял ранее.

"Я еще не собирал подписи и мне нужно еще некоторое время для того чтобы я имел возможность провести консультации - все ли так, как я думаю, плохо. Может быть, в результате неинформированности я чего-то не знаю", - сказал Черновецкий на пресс-конференции в понедельник.

При этом он признал, что заявление о том, что его команда начинает сбор подписей об отставке правительства, если не будут заплачены средства бюджетникам и пенсионерам, он сделал месяц назад.

В то же время Черновецкий сказал, что не уверен, "что отставка может произойти сегодня или завтра".

При этом на вопрос, не связаны ли его заявление о начале сбора подписей и аналогичные действия Парии регионов, мэр ответил:

"Это никак не связано с заявлениями никакой партии".

На реплику журналиста, не является ли тогда такое заявление пиаром, Черновецкий ответил:

"Пиар - это тогда, когда есть аудитория, и ты с ней общаешься напрямую. Это самая классная пиар-акция. Возьмите мое выступление на площади, вам станет дурно от того, что вы увидите. Я слышу каждого киевлянина и пытаюсь сделать все, что я могу. Это и есть моя пиар-акции".

"Если мне есть что сказать, я этого говорю, если мне есть что сделать и у меня есть на это силы, я это делаю. На меня смотрит Украина, моя должность достаточно высока. Я нахожусь в ранге, я думаю, не меньше первого вице-премьера. Но по тем обязанностям, которые я воспринимаю, как мои обязанности, я должен говорить о проблемах в Украине", - добавил он.

При этом Черновецкий отметил, что Кабмин до сих пор "не профинансировал функции столицы ни на одну копейку, но надежда на финансирование остается".

Украинская правда

 

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