Черновецкий готов одолжить Тимошенко денег на зарплату

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ готов занять деньги правительству для того, чтобы оно смогло рассчитаться с представителями киевской громады за проведенные внеочередные местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на брифинге в городской мэрии.

«Я готов занять эти деньги правительству, чтобы оно рассчиталось с простыми людьми. Это 20 тыс. человек. Я думаю, что я смогу их защитить», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно расчетов Кабмина по выборам в Киеве.

Как сообщал УНИАН, глава Киевского теризбиркома Галина БИЛЫК накануне голосования по выборам Киевского городского председателя и Киевсовета заявила, что на подготовку и проведение выборов Киев получил лишь 40% финансирования из госбюджета.

Около недели назад представители избирательных участков столицы пикетировали Кабинет Министров с требованием получения заработной платы за проведенную работу на этих выборах.