Чалый рассказал, зачем Ющенко поехал в Португалию

Возможные досрочные выборы негативно не отразятся на решении о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО в декабре текущего года, если все будет происходить демократически.

Об этом заявил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, комментируя по просьбе УНИАН заявления некоторых экспертов, что развитие политического кризиса, в том числе проведение досрочных выборов, могут негативно повлиять на решение относительно предоставления Украине ПДЧ в НАТО и статуса политической ассоциации в новом усиленном соглашении с Европейским Союзом.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО связывается с конституционно-демократическим развитием нашего государства. “Если у нас будут происходить процессы, связанные с коалицией, на демократических и конституционных принципах, то вопрос, с точки зрения евроатлантической интеграции Украины, так стоять не будет”, - заявил он.

А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что Украина планирует проводить активную внешнюю политику убеждения тех стран, которые сегодня сдержанно относятся к идее предоставления ПДЧ Украине в ближайшее время. К этим странам он отнес и Португалию.

По словам А.ЧАЛОГО, во время нынешнего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Португальскую Республику этой теме будет уделено значительное внимание. “Португалия обычно присоединяется к консенсусу. Мы от них хотим более четкой позиции”, - отметил он.

“Это одна из задач в политике Президента – сформировать положительное отношение всех европейских стран – членов НАТО”, - сказал заместитель главы Секретариата.

Также, по словам А.ЧАЛОГО, в начале осени запланирован официальный визит В.ЮЩЕНКО в Италию. Кроме того, на различных уровнях будет интенсифицироваться диалог по этому поводу с Испанией.

Как сообщал УНИАН, 19 июня народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ заявил, что сейчас конструктива в парламенте достичь уже не удастся. «Это уже все на осень. Жаль, что мы теряем шанс, жаль, что мы не получим ассоциированного членства в ЕС в сентябре, ПДЧ в декабре, но если такая дестабилизация и Президент, который должен быть гарантом основных прав и свобод, занимает позицию стороннего наблюдателя», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.