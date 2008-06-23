Россия уже готова платить за флот больше, и даже деньгами...

Россия готова рассмотреть вопрос о повышении арендной платы за пребывание своего Черноморского флота на территории Украины после 2017 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН в интервью журналу «Огонек», размещенном на сайте МИД РФ.

«Мы готовы конструктивно и гибко рассматривать различные условия дальнейшего пребывания своего флота на территории Украины, максимально учитывая при этом интересы Украины во всех областях», - сказал Г.КАРАСИН.

Он напомнил, что в настоящее время арендная плата составляет около 98 млн. долларов в год. «Эту сумму Россия списывает с государственного долга Украины. Такая схема оплаты завершается в 2017 году», - добавил он.

Комментируя указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно прекращения базирования ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года, Г.КАРАСИН сказал, что в России «глубоко разочарованы подобным сюрпризом со стороны украинского руководства». По его словам, указ «обесценил многое из того, что было достигнуто, обрушил саму атмосферу ведущихся переговоров».

Г.КАРАСИН также отметил, что в последнее время нормализовался процесс переговоров о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, однако «нормальная работа не устроила кого-то в украинском руководстве, и там решили вновь вернуть ситуацию к скандальности и нервозности».

«Многих в российском общественном мнении покоробило то, в какую форму было облечено затрагивающее нас решение, принятое к тому же в одностороннем порядке, без консультаций с Россией. Между настоящими партнерами такое случается, прямо скажем, нечасто», - добавил он.

Г.КАРАСИН считает, что оптимальным будет решение, которое в равной степени отвечает интересам и России, и Украины.

«Времени у нас и сейчас более чем достаточно, так как в качестве крайнего срока, чтобы определиться с будущим флота, в действующих соглашениях обозначен 2016 год», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ РФ. Об этом говорится в указе главы государства, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».