Луценко заявил, что Кононенко не пойдет в правительство

Об этом сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, пишет Украинская правда.

"Я опровергаю. Кононенко не идет в правительство. Рябикин не рассматривается на первого вице-премьера. Кого выдвинет БПП, журналисты узнают после решения фракции", - сказал он.

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Ранее ряд СМИ опубликовали информацию, что кандидатуры Игоря Кононенко (первый зампредседателя фракции БПП) и Павла Рябикина (бывший зампредседателя КГГА) рассматриваются на должность первого вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, по крайней мере 9 стран ЕС настаивают на том, чтобы Украина назначила вице-премьера по вопросам евроинтеграции.