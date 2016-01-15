В ЕС требуют от Украины назначить вице-премьера по вопросам евроинтеграции

11:50, 15 января 2016
Политика
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По крайней мере 9 стран ЕС настаивают на том, чтобы Украина назначила вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

REUTERS

Об этом сообщают информированные источники, пишет Европейская правда.

Авторами соответствующего документа, по некоторым данным, есть датские дипломаты.

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Эту информацию на своей странице в Twitter также подтвердил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"9 государств-членов ЕС, в том числе Германия, хотят, чтобы Украина назначила вице-премьера по европейской интеграции. Соответствующий вопрос будет дискутироваться в понедельник", - написал он.

В то же время цифра в 9 подписантов, по данным источников, не является окончательной, сбор подписей продолжается.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко призвал правительство и коалицию решить вопрос с назначением вице-премьера по евроинтеграции.

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