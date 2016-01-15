В ЕС требуют от Украины назначить вице-премьера по вопросам евроинтеграции
По крайней мере 9 стран ЕС настаивают на том, чтобы Украина назначила вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Об этом сообщают информированные источники, пишет Европейская правда.
Авторами соответствующего документа, по некоторым данным, есть датские дипломаты.
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Эту информацию на своей странице в Twitter также подтвердил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
9 EU member states, including #Germany, want #Ukraine to create a vice-PM for European integration in discussion paper to be discussed Mon
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 Январь 2016
"9 государств-членов ЕС, в том числе Германия, хотят, чтобы Украина назначила вице-премьера по европейской интеграции. Соответствующий вопрос будет дискутироваться в понедельник", - написал он.
В то же время цифра в 9 подписантов, по данным источников, не является окончательной, сбор подписей продолжается.
Как известно, президент Украины Петр Порошенко призвал правительство и коалицию решить вопрос с назначением вице-премьера по евроинтеграции.