Полянчич: не секрет, что партия без финансов – это не партия

Глава Донецкой областной партийной организации "Единый Центр" Андрей АМБРОСЕНОК готов ежемесячно вносить по 50 тыс. грн. для поддержки партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке после того, как на партийном собрании его избрали председателем.

"Виктор ТОПОЛОВ (народный депутат, член президиума "Единого Центра" – УНИАН) может заплатить 50 тыс. грн. членских взносов. Мы его перепрыгивать не будем, и я, как член партии, поверьте, готов не меньше в месяц вносить", - сказал А. АМБРОСЕНОК, подчеркнув: "Я считаю, что это нормально для довольно обеспеченного человека".

В то же время, А. АМБРОСЕНОК отметил, что полностью поддерживает позицию партии, в том, что "партия должна существовать не от одного какого-то конкретного человека, а на членские взносы". "Моя задача сделать так, чтобы люди действительно хотели платить членские взносы, и мы бы здесь сформировали такую партию, которая будет жить, - объяснил он, - Я со своей стороны готов вносить достаточно серьезную сумму потому, что понимаю, что партии поддержка нужна".

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Украины, член политсовета "Единого Центра" Михаил ПОЛЯНЧИЧ обобщил: "Не секрет, что партия без финансов – это не партия, а так, любительский вариант. Если по серьезному думать, надо финансировать". Он сообщил, что "в партии есть и будет довольно много влиятельных людей, которые все сделают для того, чтобы партия финансировалась посильно".

Кроме того, М. ПОЛЯНЧИЧ подчеркнул, что Донецкой области "будет оказываться очень серьезная и финансовая, и интеллектуальная поддержка". "Мы хотим, чтобы здесь была эта партия одной из влиятельных, и так будет, я вам гарантирую", - заключил депутат, отметив, что "для Донецка будет серьезный инвестор, зарубежных не будет".