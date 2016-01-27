КС 29 января начнет рассмотрение дела относительно толкования понятия в Конституции о "следующей очередной сессии Рады"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в 14.00 начнется рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата относительно официального толкования положения "на следующей очередной сессии Верховной Рады", которое содержится в ст. 155 Конституции (письменное слушание).

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия подчеркнули, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным. Нынешняя сессия, которая для принятия изменений в Конституцию является следующей, должна закончиться 29 января 2016 года, согласно измененному депутатами календарным планом.

20 января в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно официального толкования положения ст. 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады" в контексте принятия изменений в Конституцию в части децентрализации.

В тексте конституционного представления, размещенном на сайте КС, отмечается, что существует «неоднозначное понимание этой нормы». Как отмечается в документе, статьей 155 Конституции предусмотрено, что предварительно одобренные изменения в Конституцию считаются принятыми, если «на следующей очередной сессии Верховной Рады» за законопроект проголосовало не менее двух третей от конституционного состава ВР, то есть 300 голосов.

Вместе с тем в представлении сказано: «В связи с ограничениями во времени по выполнению необходимых процедур для окончательного одобрения проекта закона «О внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти)» №2217а может сложиться ситуация, когда законопроект может быть не рассмотрен в течение третьей сессии ВР».

Депутаты хотят, чтобы КС растолковал, идет ли речь о следующей по номеру сессии ВР, или «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».

Депутаты просят Конституционный суд рассмотреть это представление как безотлагательное. Среди подписантов представления, в частности, депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко» Руслан Князевич, Сергей Березенко, Ирина Фриз, Тарас Кутовый, Дмитрий Андриевский, Мария Ионова, Игорь Грынив; из фракции «Народный фронт» - Леонид Емец, Татьяна Черновол, Антон Геращенко; из группы «Воля народа» - Александр Онищенко.