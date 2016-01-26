The Telegraph: ИГ создает террористические тренировочные лагеря в Европе, предупреждает полицейское управление

Террористическая группировка планирует более масштабные теракты на континенте и может привлекать уязвимых беженцев для осуществления нападений, говорится в докладе Европола.

Об этом сообщает Том Уайтхед в статье "Исламское государство" создает террористические тренировочные лагеря в Европе, предупреждает полицейское управление", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Террористическая группировка ИГИЛ создала тайные тренировочные лагеря по всей Европе, чтобы подготовить бойцов к выполнению "особых" терактов в Великобритании и других странах ЕС, предупредил Европол.

Международное полицейское агентство сообщает о том, что помимо баз в Сирии, в распоряжении группировки есть "тренировочные лагеря поменьше в ЕС и балканских странах".

Международное полицейское агентство сообщает о том, что помимо баз в Сирии, в распоряжении группировки есть "тренировочные лагеря поменьше в ЕС и балканских странах".

Они обучают джихадистов способам выживания и организовывают занятия спортом, чтобы помочь им подготовиться к "боевому сопротивлению и развить устойчивость на допросах".

"Исламское государство" в Ираке и Леванте может попытаться привлечь беженцев, бежавших в Европу, к осуществлению терактов в странах, которые дали им приют, заявляет агентство.

Европол отказался сообщить, в каких странах, согласно подозрениям, были созданы лагеря, но полиция сказала, что им не известно ни об одном подобном лагере в Великобритании.

В прошлом году возникли подозрения, что отдаленные деревни Боснии превратили в террористические учебные лагеря ИГИЛ.

Согласно оценкам угрозы, ИГИЛ собрали специальную "команду для внешних действий", чтобы планировать и осуществлять атаки на Западе и по всему миру.

Это повышает вероятность других терактов в Европе с применением оружия или взрывчатки, как нападения в Париже в прошлом году и в Мумбаи в 2008 году.

Террористическая группировка в воскресенье выпустила новое видео, в котором можно увидеть, как тренировались многие из нападавших в Париже перед зверствами. Террористы заявили, что Великобритания станет их следующей мишенью из-за ее решения присоединиться к авиаударам в Сирии.

Оценка Европола: "Когда ИГ выбирает что атаковать, где, когда и как, оно показывает свою способность наносить удары по своему желанию, в любое время и практически по любой выбранной цели.

"Теракты в Париже 13 ноября 2015 года указывают на выбор явной международной направленности "Исламским государством". Группировка собирается осуществлять атаки в стиле сил спецназначения в международной среде".

Что касается лагерей: "Обучение способам выживания позволяет ИГ проверить пригодность и решительность кандидатов.

"Занятия спортом используются для боевой подготовки и развития устойчивости на допросах".

Также растет число "собраний исламистского братства", где фанатики поддерживают и поощряют друг друга.

Также растет число "собраний исламистского братства", где фанатики поддерживают и поощряют друг друга.

В докладе говорится, что нет "конкретных доказательств" того, что прибывающие террористы используют поток беженцев, чтобы попасть в Европу незамеченными. "Вполне возможно, что представители сирийской диаспоры беженцев в Европе, могут быть подвержены радикализации.

"Действительно, есть сообщения о том, что центры беженцев в настоящее время являются особой целью для вербовщиков исламских экстремистов".

"Существуют все основания полагать, что ИГ, его последователи или другие религиозные террористические группировки снова совершат теракт в Европе, особенно во Франции, который повлечет за собой массовые жертвы среди гражданского населения. И это в дополнение к растущей угрозе одиночных атак террористов-смертников".

Служба безопасности и полиция в Великобритании неоднократно подчеркивали риск повторения бойни, как в Мумбаи.

Опасения усилились после терактов в Париже, в которых были убиты 130 человек. Тогда террористы напали в разных районах по всему городу.

Доклад был опубликован перед открытием Европейского центра по борьбе с терроризмом.

Глава Европола Роб Уэйнрайт сказал: "Наша цель заключается в том, чтобы Европейский центр по борьбе с терроризмом стал центральным информационным узлом в ЕС, предоставлял анализ текущих расследований и содействовал координированной реакции в случае масштабных терактов".