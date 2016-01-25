Президент выступает категорически против проведения досрочных парламентских выборов

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Я отношусь (к идее проведения досрочных парламентских выборов – УНИАН) так же, как и украинский народ. Большинство украинского народа – 43% - категорически против досрочных выборов», - заявил Порошенко.

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Он напомнил, за последние 1,5 года в Украине трижды проходили выборы.

Как сообщал УНИАН, ВО "Батькивщина" потребует отставки всего Кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. При этом Тимошенко отметила, что Яценюк угрожал выходом из коалиции фракции "Народного фронта" в случае его отставки. Тогда, по ее мнению, без досрочных парламентских выборов невозможно будет избрать новое правительство во главе с сильным премьером.