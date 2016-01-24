Гройсман: изменения в Конституцию в части децентрализации пытаются загнать в объятия фейков о Донбассе

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил в интервью одному из телеканалов.

«Сейчас очевидно, что необходимо дополнительное время - небольшое - наверное для того, чтобы провести дополнительные дискуссии с политическими силами, которые должны были бы принять решение, что они идут своими голосами - не разговорами, а голосами идут на децентрализацию», - сказал он.

По словам Гройсмана, те, кто выступает против принятия этих изменений, выступают против передачи властных полномочий из центра на места.

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«Эта Конституция (речь идет об изменениях в Конституцию в части децентрализации - УНИАН) на самом деле является основанием для передачи полномочий на места, и фактически кое-кто борется против этой Конституции для того, чтобы власть и далее оставалась в центре. Если власть и в дальнейшем будет оставаться в центре - у нас в управлении страной сохранится бардак и безответственность», - подчеркнул Гройсман.

Председатель ВР отметил, что парламент на следующей пленарной неделе (с 26 по 29 января) не будет голосовать за эти изменения в Основной Закон.

«Мы не планируем на эту пленарную неделю рассмотрение этого вопроса. Поскольку сейчас еще продолжаются дискуссии», - сказал он.

При этом спикер напомнил о представлении 51 народного депутата Украины в Конституционный Суд относительно толкования слов о следующей очередной сессии Верховной Рады.

«Вы знаете о представлении народных депутатов Украины, и я думаю, что оно абсолютно правомерно с точки зрения, когда мы можем рассматривать изменения в Конституцию окончательно, и дальше мы будем уже определяться, когда может быть это ответственное голосование», - сказал Гройсман.

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При этом он подчеркнул, что для принятия изменений в Основной Закон необходимо, чтобы их поддержали 300 народных депутатов.

«К большому сожалению, сейчас эту реформу очень важную, чрезвычайно позитивную и конструктивную пытаются загнать в объятия фейков о Донбассе - особый статус или федерализацию, или какие-то другие вещи. Фактически идет попытка задушить этот процесс», - подчеркнул Гройсман.

По словам председателя ВР, он никогда бы не позволил себе даже думать о том, что Украину надо федерализировать.

«Это просто бред», - сказал он.

Гройсман также отметил, что в изменениях в Конституцию нет нормы о некоем особом статусе Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

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9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, он будет считаться отклоненным.

В то же время 19 января 2016 г. в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций «БПП» и «Народный фронт») относительно официального разъяснения положения статьи 155 Конституции «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

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Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».

23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.