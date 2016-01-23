Порошенко рассказал, когда могут быть приняты изменения в Конституцию в части децентрализации

Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеИзменения в Конституцию исключают принятие законов об "особом статусе" любых областей - Порошенко"Голосование конституционных изменений будет корреспондироваться и должно предшествовать... сразу же до возвращения украинского контроля над границей. Для того, у меня нет никакого сомнения, мы имеем этих 300 голосов", - подчеркнул президент.

Он заявил: "И единственное, что мы должны показать обществу и парламенту, - очевидный прогресс в Минских соглашениях. Я уверен, именно так и будет".

"Никоим образом мы не собираемся ни снимать, ни передвигать голосование. Место этого голосования в календаре, я надеюсь, на следующей сессии в первом полугодии 2016 года, так же, как и очевидный прогресс в Минском урегулировании", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем глава государства выразил благодарность "тем народным депутатам, которые обратились в Конституционный Суд, чтобы сохранить возможность проголосовать во втором чтении те изменения, которые в первом чтении были приняты 31 августа прошлого года, и избежать каких-либо инсинуаций относительно легитимности этого процесса".

Также Порошенко заявляет, что Украина откладывает принятие конституционных изменений в части децентрализации власти, однако не меняет политического курса на децентрализацию. «Если мы не будем координировать свои действия с нашими партнерами - имеем большой риск остаться один на один (с Россией - УНИАН) без поддержки политической, военно-технической (международных партнеров - УНИАН), и без санкций», - заявил он.

«Я не дам возможности безответственным политическим силам это сделать», - добавил Порошенко.

«Трудности мирного процесса, хоть и отсрочили принятие конституционных изменений (в части децентрализации – УНИАН), никоим образом не меняют наш политический курс на децентрализацию», - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: "черной кошки федерализации" в изменениях в Конституцию о децентрализации власти нетКак сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, он будет считаться отклоненным.

В то же время 19 января 2016 года в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций «БПП» и «Народный фронт») относительно официального разъяснения положения статьи 155 Конституции «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».