Пайетт: Украина должна принять и утвердить изменения в Конституцию в части децентрализации

Об этом американский дипломат сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеОлланд настаивает на скорейшем принятии изменений в Конституцию Украины - посол"Перед Украиной открылось чрезвычайно важное окно возможностей во внедрении системных изменений и углублении реформ во всех аспектах жизни и на всех уровнях руководства Украины. Следовательно, именно сейчас время для активного толчка значимых изменений для выполнения того, что было обещано на Майдане. Среди наиболее важных элементов процесса реформ в Украине - создание благоприятных условий для децентрализации и развития местного самоуправления с целью приближения власти к людям", - отметил Джеффри Пайетт.

В связи с этим он сказал: «Важно принять и утвердить изменения в Конституцию, которые закрепят эти реформы и создадут надежные основы демократического управления».

При этом дипломат заверил, что США и европейское сообщество будут внимательно следить за этим процессом.

Вместе с тем он добавил, что Украина уже многого достигла в плане совершенствования законодательства, и в частности, в направлении финансовой децентрализации с целью предоставления важных ресурсов местным общинам, что должно позволить им значительно улучшить качество предоставления услуг жителям и улучшить инфраструктуру.

Также посол назвал значительным успехом создание 159 объединенных общин.

"Мы верим в то, что их успех станет мотивирующим и вдохновляющим примером для других общин в понимании объединения и дальнейшей реформы местного самоуправления", - подчеркнул Пайетт.

По его словам, это возможно, и нужно сделать еще больше в процессе реформ.

Посол объявил о начале нового партнерства с Ассоциацией городов Украины для поддержки процесса децентрализации путем внедрения нового проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине».

В рамках этого проекта будет развиваться сотрудничество Ассоциации городов Украины и правительства для углубления демократии и усиления процессов децентрализации и укрепления местного самоуправления.