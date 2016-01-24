Порошенко: пенсионный возраст в ближайшее время повышаться не будет

Пенсионный возраст в Украине в ближайшее время повышаться не будет, поскольку в государстве сложная социальная ситуация.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Могу подчеркнуть, что я попросил (у директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи в Давосе - УНИАН), чтобы в пенсионной реформе убрали требование относительно повышения пенсионного возраста, учитывая ту сложную социальную ситуацию, в которой оказалась Украина», - заявил он.

«Мы нашли этот компромисс (с МВФ - УНИАН), нам пошли навстречу, потому что мы продемонстрировали прогресс в других направлениях», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, МВФ требовал от украинской власти повысить пенсионный возраст до 65 лет.