Довгий: Луценко использует МВД для сведения личных счетов

Министр внутренних дел Юрий Луценко использует свое ведомство для сведения личных счетов. Так считает секретарь Киеврады Олесь Довгий.

«Во время моего последнего визита в МВД, мне четко дали понять, что либо я изменю свою публичную оценку деятельности Юрия Луценко как политика и министра, либо меня «затаскают» ежедневными надуманными причинами по всем возможным следственным управлениям Министерства внутренних дел», - заметил он вчера в эфире ТРК «Киев»

«Если в нашей стране политик считает возможным использовать такой огромный властный ресурс как МВД для выяснения личных политических отношений, это в очередной раз подчеркивает, что этот человек не соответствует занимаемой должности», - отметил Довгий.

Секретарь Киевсовета подчеркнул, что требует завершения расследования резонансных преступлений против депутатов городской и районных советов: «Это касается и избиения депутатов Киевсовета, и нанесения ножевых ранений депутату горсовета от фракции Блока Леонида Черновецкого, и когда облили серной кислотой нашего коллегу из Деснянского района. Мы говорим о множестве обращений, которые остались без ответа».

«Луценко должен или подать в отставку, освободив свое кресло для специалиста, или отказаться от политики и проявить свою эффективность как министра, доведя эти дела до логического завершения», - отметил Олесь Довгий. Он добавил: «Я не скрываю своей позиции в отношении Луценко и не изменю ее. Иначе депутаты Киевского городского совета не смогут чувствовать себя защищенными и бороться, например, за отмену незаконных застроек, за которыми стоят крупные бизнесмены».