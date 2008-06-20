Довгий: Луценко использует МВД для сведения личных счетов
Министр должен уйти?
Министр внутренних дел Юрий Луценко использует свое ведомство для сведения личных счетов. Так считает секретарь Киеврады Олесь Довгий.
«Во время моего последнего визита в МВД, мне четко дали понять, что либо я изменю свою публичную оценку деятельности Юрия Луценко как политика и министра, либо меня «затаскают» ежедневными надуманными причинами по всем возможным следственным управлениям Министерства внутренних дел», - заметил он вчера в эфире ТРК «Киев»
«Если в нашей стране политик считает возможным использовать такой огромный властный ресурс как МВД для выяснения личных политических отношений, это в очередной раз подчеркивает, что этот человек не соответствует занимаемой должности», - отметил Довгий.
Секретарь Киевсовета подчеркнул, что требует завершения расследования резонансных преступлений против депутатов городской и районных советов: «Это касается и избиения депутатов Киевсовета, и нанесения ножевых ранений депутату горсовета от фракции Блока Леонида Черновецкого, и когда облили серной кислотой нашего коллегу из Деснянского района. Мы говорим о множестве обращений, которые остались без ответа».
«Луценко должен или подать в отставку, освободив свое кресло для специалиста, или отказаться от политики и проявить свою эффективность как министра, доведя эти дела до логического завершения», - отметил Олесь Довгий. Он добавил: «Я не скрываю своей позиции в отношении Луценко и не изменю ее. Иначе депутаты Киевского городского совета не смогут чувствовать себя защищенными и бороться, например, за отмену незаконных застроек, за которыми стоят крупные бизнесмены».