Гройсман пока не может подписать закон о выборах мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер объяснил, почему еще не подписан этот закон: «Он еще не поступил мне на подпись от профильного комитета».

Кроме того, Гройсман отметил, что от представителей «Оппозиционного блока» поступило заявление о нарушении процедуры принятия этого закона, которое должен рассмотреть профильный комитет.

«Тогда у меня откроется путь к подписанию», - подчеркнул председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Читайте также"Самопомич" блокировала трибуну ВР, требуя перевыборов в Кривом Роге

Согласно закону, внеочередные выборы мэра Кривого Рога 27 марта 2016 года должны быть проведены в порядке, определенном законом «О местных выборах».

Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Читайте такжеКорбан призвал "Батькивщину", РПЛ, БПП, УКРОП и "Самопомич" на выборы в Кривом Роге выставить единого кандидата

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета. Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.