Тимошенко в Брюсселе назвали "мистером"

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер ФЕРХОЙГЕН отмечает прогресс в развитии экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ФЕРХОЙГЕН заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО сегодня после встречи с ней.

«Я признаю, что Ю.ТИМОШЕНКО сделала значительный прогресс в развитии экономики… Мы видим перспективные, структурные реформы в Украине», - подчеркнул Г.ФЕРХОЙГЕН.

Он также сообщил, что в ходе встречи с премьером Украины были обсуждены вопросы торговли между Украиной и Европейским Союзом, а также вопросы гармонизации регуляторного законодательства Украины. Также был обсужден вопрос о перспективах завершения переговоров по углубленному соглашению между Украиной и ЕС. Эта тема, по словам Г.ФЕРХОЙГЕНА, будет обсуждаться на следующем саммите Украина-ЕС в сентябре во Франции.

Г.ФЕРХОЙГЕН подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между Украиной и Европой для скорейшей реализации европерспектив Украины. Он также отметил важность политической стабильности в Украине для развития экономики и сотрудничества Украины с Евросоюзом.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила серьезные намерения Украины по вхождению в ЕС.

«Если Украина пройдет свой путь освоения и практического введения в Украине правил, принципов и требований, которые хотел бы видеть ЕС в Украине, то Украину никакая сила не остановит при вхождении в ЕС», - отметила она.

На вопрос, как политическая ситуация в Украине влияет на экономику, Ферхойген сказал, что это связанные вопросы, сообщает Украинская правда.

"Я не могу комментировать ситуацию в Украине, но политическая стабильность очень важна для экономической. Мы сотрудничаем с Украиной и с мистером премьер-министром", оговорился Ферхойген, назвав Тимошенко "мистером".