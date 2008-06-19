У Януковича хотят заставить Тимошенко вернуть 30 миллиардов гривен

Фракция Партии регионов требует от БЮТ разблокировать трибуну парламента и заслушать отчет правительства относительно экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

По мнению “регионалов”, причиной блокирования трибуны ВР со стороны БЮТ является страх перед тем, что парламент будет требовать отчета Кабинета министров. “ТИМОШЕНКО боится такого отчета перед народом. Ведь придется отвечать за инфляцию и рост цен, за отсутствие бюджета, за невыполнение обязательств перед педагогами, врачами, военными. Придется отвечать перед крестьянами, которых безответственная политика правительства ТИМОШЕНКО поставила на грань катастрофы”, - говорится в сообщении.

В Партии регионов заверяют, что не позволят Ю.ТИМОШЕНКО избежать ответственности. “Мы заставим ее вернуть Украине 30 миллиардов разбазаренных ее правительством гривен. Ее личное политическое банкротство – это не только позор. Это должно тянуть за собой ответственность перед законом”, - отметили в Партии регионов. Кроме того, члены этой политической силы требуют отчета не только премьер-министра, но и всех членов правительства.

В Партии регионов также отметили, что объективную оценку действиям правительства Ю.ТИМОШЕНКО уже дали мировые рейтинговые агентства, которые негативно оценили итоги работы правительства за 1 и 2 квартал и снизили кредитные рейтинги Украины, мотивируя это угрозой национального дефолта. “Таким образом, правительство ТИМОШЕНКО сознательно ведет Украину к банкротству национальной экономики, прикрываясь ложью и популизмом. И это получит в парламенте соответствующую оценку”, - отмечается в сообщении.