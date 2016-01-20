Касько объяснил, почему Украина пока не может вернуть из-за рубежа украденные экс-чиновниками активы

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сказал в интервью BBC-Украина.

Представитель Генеральной прокуратуры считает, что на данном этапе трудно сказать, продлит ли Европейский Союз санкции на следующий год по всем 18 высокопоставленным чиновникам или же по некоторым из них, потому что в ЕС еще продолжается дискуссия по этому поводу.

«Может быть принято политическое решение о продлении санкций ЕС в целом или частично. Если так произойдет, так это уже будет аванс в кубе для украинских правоохранительных органов», - заявил Касько.

В связи с этим он отметил: «Честно говоря, на сегодняшний день следственные органы не дошли до той стадии расследования, чтобы активы в ближайшее время вернули».

Также Касько сообщил, что производства против бывших высокопоставленных чиновников, фамилии которых внесены в санкционный список, расследует Главное следственное управление Генпрокуратуры.

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«Я к этому расследованию не имел и не имею отношения. Но я причастен к ситуации сквозь призму международного сотрудничества, я слышу мнения наших международных экспертов, которые пытаются помочь следователям», - пояснил Касько.

Он выразил убеждение, что если санкции продлят, так это будет огромным авансом и политическим решением в поддержку Украины, а не результатом работы украинских следователей.

Вместе с тем Касько не назвал конкретные суммы арестованных за рубежом средств.

«Речь идет не только об арестованных средствах в банках, но и имуществе, яхтах, земельных участках и домах, оценки которых нет», - добавил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, ранее Касько высказывал мнение, что ЕС в марте 2016 года отменит санкции против бывших украинских чиновников, введенные после Революции Достоинства, поскольку украинские правоохранительные органы до сих пор не предоставили европейским доказательств, что активы экс-чиновников добыты преступным путем.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Януковича и людей из его окружения.

По решению Совета ЕС сначала были применены ограничительные санкции против 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц.

Справка УНИАН. Евросоюз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 года Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего первого заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, а также экс-советника Януковича Игоря Калинина, экс-главы Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.