Опасения обоснованы: в ГПУ назвали чиновников Януковича, с которых ЕС может снять санкции

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

"Безусловно, опасения, что в марте 2016-го с Януковича и Ко могут снять санкции, абсолютно обоснованные. И это сигналы от наших европейских партнеров. Они (санкции) носят административный характер и призваны предоставить правоохранительным органам (в Украине) отсрочку и возможность разобраться", - заявил Касько.

По его словам, если украинские следователи не арестуют счета и имущество Януковича и его соратников в собственных уголовных производствах, то и в ЕС снимут санкции.

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Касько уточнил, что в "зоне риска" находятся дела экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко, экс-вице премьера Сергея Арбузова, сына Виктора Януковича - Александра, разыскиваемого нардепа Сергея Клюева и его брата экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения .

По решению Совета ЕС применены ограничительные санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц.