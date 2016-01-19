Организовано дополнительное медобследование Савченко с поддерживающей терапией - омбудсмен РФ

Об этом говорится в сообщении уполномоченного по правам человека в России.

Отмечается, что по инициативе уполномоченного еще 15 января состоялось посещение СИЗО №3 Новочеркасска, в ходе которого проверялись режим и условия содержания Савченко, а также оказываемая ей медицинская помощь.

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Проверку СИЗО №3 осуществляли уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский, начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов, прокурор Новочеркасска Александр Косинов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис и другие представители областной ОНК.

"В ходе посещения Савченко не было высказано жалоб на режим и условия содержания в СИЗО. В беседе с членами ОНК сама Савченко оценила свое сстояние здоровья как удовлетворительное. В связи с продолжающейся голодовкой врачи осуществляют круглосуточное медицинское наблюдение обвиняемой и ежедневно проводят ее осмотр, контролируют вес, а также берут анализ крови", - говорится в сообщении.

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По обращению Памфиловой руководством ГУФСИН по Ростовской области организовано дополнительное медицинское обследование Савченко с применением поддерживающей терапии.

"В случае ухудшения ее здоровья врачи готовы оказать необходимую помощь и перевести Савченко в специализированное медицинское учреждение", - сообщает уполномоченный по правам человека в РФ.

Напомним, что на данный момент Савченко голодает уже в течение месяца.