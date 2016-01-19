Проявления антисемитизма в Украине носят хулиганский, а не системный характер - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве.

"В Украине, как и в любой другой стране, к сожалению, есть проявления антисемитизма. Я надеюсь, что мы когда-то избавимся от этого, но на данном этапе мы сталкиваемся с этим", - отметил Белоцерковски.

Читайте такжеНетаньяху отмечает туристический бум в Украине и Израиле после отмены виз

"Если сравнивать Украину с другими европейскими странами, то проявления антисемитизма происходят гораздо реже, и их характер носит более хулиганский характер, чем системный", - добавил посол.

Он отметил позицию правительства Украины в этом вопросе, которое твердо выступает против таких проявлений и старается их пресекать.