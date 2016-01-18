Вооруженные молодчики блокируют центральный офис УКРОПа (фото)

Об этом руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук сообщила на своей странце в Facebook.

"Прямо сейчас в центральном офисе партии УКРОП на улице Воздвиженской находится более 20 вооруженных спортивных молодых людей, часть из них в балаклавах. Представляются охранной компанией "Альфа-щит". Документов никаких не предъявляют. Блокируют все входы и выходы из здания", - сообщила Кравчук.

По ее словам, работники партийного офиса вызвали наряд полиции.