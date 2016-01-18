Вооруженные молодчики блокируют центральный офис УКРОПа (фото)
21:29, 18 января 2016Политика
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В политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" заявляют, что вооруженные молодчики блокируют все входы и выходы из здания центрального офиса партии.
Неизвестные блокируют офис УКРОПа в Киеве / Facebook/Yevheniya Kravchuk
Об этом руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук сообщила на своей странце в Facebook.
"Прямо сейчас в центральном офисе партии УКРОП на улице Воздвиженской находится более 20 вооруженных спортивных молодых людей, часть из них в балаклавах. Представляются охранной компанией "Альфа-щит". Документов никаких не предъявляют. Блокируют все входы и выходы из здания", - сообщила Кравчук.
По ее словам, работники партийного офиса вызвали наряд полиции.
Вооруженные молодчики блокируют киевский офис УКРОПа / Facebook/Yevheniya Kravchuk
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