Вооруженные молодчики блокируют центральный офис УКРОПа (фото)

21:29, 18 января 2016
Политика
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В политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" заявляют, что вооруженные молодчики блокируют все входы и выходы из здания центрального офиса партии.

укроп / Facebook/Yevheniya Kravchuk

Об этом руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук сообщила на своей странце в Facebook.

"Прямо сейчас в центральном офисе партии УКРОП на улице Воздвиженской находится более 20 вооруженных спортивных молодых людей, часть из них в балаклавах. Представляются охранной компанией "Альфа-щит". Документов никаких не предъявляют. Блокируют все входы и выходы из здания", - сообщила Кравчук.

По ее словам, работники партийного офиса вызвали наряд полиции.

укроп / Facebook/Yevheniya Kravchuk

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