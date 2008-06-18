Черномырдин уйдет с поста посла в Украине?

Виктор Черномырдин, семь последних лет работающий в должности чрезвычайного и полномочного посла России в Украине, в ближайшее время вернется на родину. Как сообщает «Независимая газета», эту новость сейчас обсуждают все украинские политики, а источник издания в МИД России эту информацию фактически подтвердил, заметив, что конкретная дата смены главы дипмиссии в Киеве зависит от президента России.

Эксперты в обеих столицах возможную отставку российского посла связывают с 225-летием Севастополя, которое в минувшие выходные отпраздновали по украинскому, а не российскому сценарию, отмечает Газета.ру.