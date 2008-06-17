Отныне Балога еще и советников для Ющенко будет подбирать

Советник Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности главой государства по предложению руководителя Секретариата Президента и относится к патронатной службе Президента Украины.

Об этом говорится в Положении о Советнике Президента, утвержденном Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО.

В соответствии с положением, Советник Президента Украины назначается на срок полномочий Президента Украины и исполняет свои обязанности на постоянной основе или на общественных началах (вне штата Секретариата Президента Украины). При этом Советник Президента Украины, который исполняет обязанности на постоянной основе, является государственным служащим.

Основными задачами Советника Президента Украины являются разработка и внесение в установленном порядке предложений Президенту Украины относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.

В соответствии с возложенными задачами, Советник Президента Украины:

- вносит в установленном порядке предложения Президенту Украины относительно определения приоритетных направлений развития государства и общества в соответствующей сфере и путей их реализации;

- анализирует политические, социально-экономические и другие процессы, происходящие в Украине и за ее границами, и по результатам такого анализа готовит и подает в установленном порядке предложения относительно возможных действий главы государства в формировании и реализации внутренней и внешней политики государства;

- осуществляет мониторинг информационного пространства Украины предложения относительно формирования и реализации и обеспечения соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации;

- осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения относительно их усовершенствования.