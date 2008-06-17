Генсек НАТО признался, что его возможности ограничены

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР обещает приложить максимум усилий для достижения консенсуса среди стран-членов Альянса в вопросе поддержки в декабре присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я буду пытаться сделать все возможное для того, чтобы этого консенсуса достичь, но мои возможности ограничены», - сказал он.

Я.СХЕФФЕР также отметил, что для Украины очень важно присоединиться к ПДЧ, и поэтому он сделает «максимум возможного, чтобы обеспечить такой консенсус».

Генсек НАТО напомнил, что во время саммита Альянса в Бухаресте стало четко понятно, что консенсуса относительно присоединения Украины к ПДЧ нет.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

20 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнхард ШЕФЕРС в интервью газете “День” заявил, что сейчас не время решать вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО с последующим предоставлением ей статуса кандидата на вступление в Альянс.

Следующий саммит НАТО состоится в декабре этого года.