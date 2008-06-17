Янукович ждет сватов от Ющенко?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что на этой неделе в Верховной Раде будет актуализирован вопрос о начале переговоров о создании широкой коалиции.

Такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал в интервью украинской службе радиостанции “Би-Би-Си”.

“Я считаю, что на этой неделе официально уже возникнет вопрос о начале переговоров между депутатскими фракциями в парламенте. Этот вопрос возникнет, но это не означает, что этот процесс начнется. Безусловно, есть принципиальный вопрос, как к этому относится сама власть в Украине. Если она относится ответственно, то она должна признать факт, что коалиции в стране не существует. А это означает, что в таких условиях невозможно выполнять свои обязанности непосредственные. То есть, обеспечить развитие страны, качественный уровень жизни людей в таких условиях невозможно”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также считает, что “власть сегодня не может и не способна работать эффективно, потому что не существует большинства для принятия очень важных вопросов обеспечения жизнедеятельности в парламенте”.

“Де-факто ее (коалиции) и не существовало. Она существовала де-юре. Поэтому сейчас речь может идти, фактически, о ликвидации коалиции этой де-юре. Потому что 225 депутатов – это не большинство. Это означает, что большинства в парламенте нет. И это означает, что фактически нет коалиции. Поэтому любые юристы, что бы они ни комментировали... С точки зрения закона и здравого смысла – коалиции не существует”, - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.

Между тем сегодня, 17 июня, А.ЯЦЕНЮК заявил, что формально и юридически коалиция демократических сил продолжает свое существование. При этом он напомнил, что коалиция образуется согласно решению фракций, а не согласно решению отдельных народных депутатов.