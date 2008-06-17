Регионалы берут Яценюка на понт?
11:10, 17 июня 2008Политика
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Обращения в КС фракция не посылала
|Василий Киселев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ.
Он отметил, что согласно Конституции Украины, председатель ВР обязан объявить о завершении деятельности коалиции, поскольку в ней осталось 225 народных депутатов.
В противном случае, отметил В.КИСЕЛЕВ, «если наше обращение в Конституционный Суд найдет положительный ответ, а мы в этом не сомневаемся, вы, как человек порядочный, должны подать в отставку».
В то же время во фракции Партии регионов сообщили УНИАН, что на данный момент не направлено обращение от фракции в КС по поводу распада коалиции в случае, когда в ней менее 226 народных депутатов.
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