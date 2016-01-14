Суд приобщил к делу Савченко экспертизу видео ее задержания
Донецкий городской суд Ростовской области РФ приобщил к делу экспертизу видео взятия в плен украинской летчицы Надежды Савченко.
Об этом сообщила "МедиаЗона". Отмечается, что в суде сторона защиты продолжает представлять свои доказательства на процессе по делу украинской летчицы и народного депутата Савченко.
В ходе сегодняшнего заседания был допрошен эксперт Эдуард Козлов, который проводил экспертизу виеофайлов, на которых зафиксировано взятие Савченко в плен луганскими боевиками.
В экспертизе, в частности, говорится о том, что большинство файлов были скопированы с камеры 20 июня 2014 года в двадцатом или двадцать первом часу, еще четыре файла в 22 часа, один в 23 часа. Расхождения между метазаписями и временем создания файлов нет.
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«Время и дата в exif-блоках файлов не подвергались изменению редактированию и монтажу», — зачитал выводы эксперта адвокат Илья Новиков.
Козлов в экспертизе отмечает, что названия файлов формируется автоматически, и таким образом можно сделать вывод, что порядка 10 файлов по каким-то причинам отсутствуют, то есть были удалены. В выводах эксперт подчеркивает, что при перезаписи с камеры на флэш-карту были удалены 10 файлов.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также о незаконном пересечении границы.
По данным защиты, Надежде Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.