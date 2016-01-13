Российский суд запретил журналистам снимать исхудавшую Савченко во время заседания

14:41, 13 января 2016
Общество
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В Донецком городском суде РФ журналистам запретили снимать украинскую летчицу и депутата Надежду Савченко.

REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее адвокат Илья Новиков.

"Журналистам сегодня запретили снимать Савченко. Распоряжение председателя. Надеются, что никто не заметит, как она осунулась?" - выразил возмущение адвокат украинской заключенной.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

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Адвокат Савченко Марк Фейгин считает, что ее могут освободить в нынешнем году в результате политических переговоров, однако ей все же будет вынесен обвинительный приговор.

Ранее стало известно, что украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, которая незаконно удерживается в России, после 26 дней голодовки потеряла 15 килограмм веса.

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