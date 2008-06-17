Депутат от НУ-НС: Ющенко - бельмо в глазу всех врагов Украины

Народный депутат, заместитель председателя партии “Народный Союз Наша Украина” Зиновий ШКУТЯК призывает украинцев объединиться вокруг Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, чтобы выиграть информационную войну против нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в понедельник, 16 июня, в Ивано-Франковске на праздновании 20-летия со дня образования Украинского Хельсинского союза.

«Сегодня действительно ведется четвертая мировая война – информационная война против Украины», - заявил З.ШКУТЯК, добавив: «И мы ее проигрываем».

Он призвал украинцев объединиться, чтобы выиграть эту войну.

«ЮЩЕНКО один борется за то, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинского народа, - сказал народный депутат. - Поэтому против этого ведется информационная война. Поскольку с помощью Голодомора менялись этнические границы Украины. И сегодня отпала часть от Украины только по той причине, что 10 миллионов украинцев было выморены, и другие заселены на это место».

По мнению З.ШКУТЯКА, Президент один занимается тем, чтобы мир признал Голодомор геноцидом, чтобы «потом можно было официально, на мировом уровне обвинить идеологию, принесшую столько бед украинской нации».

По словам депутата, В.ЮЩЕНКО борется за создание украинской нации.

«И я хочу сказать, что это наш украинский интерес - не проиграть эту информационную войну, которую нам навязывают. Поскольку сегодня ЮЩЕНКО является бельмом в глазу всех врагов Украины. Если уничтожить ЮЩЕНКО (политически - УНИАН), то фактически они выиграют информационную войну. Это уже очевидно», - подчеркнул политик.

По убеждению З.ШКУТЯКА, если это произойдет, то мы «снова будем отброшены на определенный период назад: с НАТО, с Европейским Союзом и другими вещами, которые являются сегодня стратегическими вопросами для Украины».

«Поэтому нам не надо разуверяться и самим сдаться в плен тем, кто сегодня развязал эту информационную войну против нас, украинцев, - сказал З.ШКУТЯК. – Думаю, что мы эту войну выиграем, как выигрывали, когда нам было намного тяжелее, чем сегодня».