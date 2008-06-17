Яценюк объявил перерыв

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 10.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК во время открытия пленарного заседания отметил, что лидеры фракций хотят проинформировать народных депутатов о вопросах, которые обсуждались во время заседания Согласительного совета.

В начале заседания зарегистрировались 296 народных депутатов.