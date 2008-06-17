Яценюк объявил перерыв
10:19, 17 июня 2008Политика
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Зарегистрировались 296 народных депутатов
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 10.30.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК во время открытия пленарного заседания отметил, что лидеры фракций хотят проинформировать народных депутатов о вопросах, которые обсуждались во время заседания Согласительного совета.
В начале заседания зарегистрировались 296 народных депутатов.
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