Тимошенко против референдума по ПДЧ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает нецелесообразным проведение референдума для присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. Об этом она заявила после встречи с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, который находится с визитом в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «не нужно создавать провокаций там, где их не нужно делать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вступление Украины в НАТО будет осуществляться исключительно по решению всеукраинского референдума».

Премьер напомнила, что бывший премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил свою подпись под Универсалом национального единства, в котором речь шла о проведении референдума только по вопросу членства Украины в НАТО. «Больше никаких претензий у Партии регионов, когда они подписывали Универсал, не было. И, более того, я также хочу господину ЯНУКОВИЧУ и Партии регионов напомнить, что именно ЯНУКОВИЧ и его фракция в парламенте и он как премьер-министр, как раз принимали Закон Украины об основах национальной безопасности, в котором четко было написано: обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейских системах коллективной безопасности и получение членства в Европейском Союзе и Северо-Атлантическом Альянсе», - добавила она.