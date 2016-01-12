Ярош готов взять на поруки задержанных за драку на Драгобрате
Бывший руководитель движения "Правый Сектор" Дмитрий Ярош заявил, что готов взять на поруки задержанных бойцов ПС, которые устроили драку на закарпатском курорте Драгобрат.
Соответствующее заявление он обнародовал на свой странице в Facebook.
"Всем ребятам, которые воевали могу дать самые лучшие характеристики. Еще вчера дал указание своим юристам заняться этим делом. Готов собратьев взять на поруки...", - написал он.
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По его словам, "на фронте, защищая Украину от российско-имперской агрессии, друзья "Хорват" и "Бес" вели себя как Герои, в боях получили ранения и контузии".
Как сообщал УНИАН, двум из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Относительно других трех лиц судебное заседание продолжается.
Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".
По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяные ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.