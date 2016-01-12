Ярош готов взять на поруки задержанных за драку на Драгобрате

Соответствующее заявление он обнародовал на свой странице в Facebook.

"Всем ребятам, которые воевали могу дать самые лучшие характеристики. Еще вчера дал указание своим юристам заняться этим делом. Готов собратьев взять на поруки...", - написал он.

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По его словам, "на фронте, защищая Украину от российско-имперской агрессии, друзья "Хорват" и "Бес" вели себя как Герои, в боях получили ранения и контузии".

Как сообщал УНИАН, двум из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Относительно других трех лиц судебное заседание продолжается.

Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".

По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяные ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.