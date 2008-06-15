Тимошенко поздравила христиан с Троицей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила соотечественников с праздником Святой Троицы.

“От всего сердца поздравляю вас с благословенным праздником - Днем Святой Троицы”, - говорится в переданном УНИАН пресс-службой правительства поздравлении премьера.

“Это светлый праздник, который несет доброту, свет и любовь. Я помню, что даже раньше, когда празднование религиозных праздников, мягко говоря, не поощрялось, Святую Троицу отмечали всегда. Поскольку это праздник, исходящий из глубины самой Души, он не повинуется времени и обстоятельствам. Нам сегодня как раз и не хватает таких светлых праздничных дней – дней утверждения настоящих человеческих ценностей, дней победы Духовного над будничным”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила: “Я поздравляю Вас, дорогие мои, с праздником Святой Троицы! Я желаю Вам всего самого-самого лучшего, благополучия и достатка в семьях, успехов, добра, веры и любви”. При этом она выразила убеждение, “что если в этот день каждый из нас сделает хотя бы одно доброе дело или скажет хотя бі одно теплое слово ближним своим, мир непременно станет лучше. Мы сами должны творить доброту в этом мире!”

“Украинцы трудолюбивые и добрые люди и заслуживают того, чтобы жить в красивой и могучей стране. Я уверена, что благодаря Божьему благословению мы все вместе построим страну, которой будут гордиться наши дети”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.