Где купить 16 гусеничных бронемашин за 1 евро?

Правительство Испании за символическую плату в 1 евро передало Чили 16 гусеничных бронемашин FV-101 Scorpion британского производства. Как сообщает Altair, они дополнят парк из 29 "Скорпионов" в составе чилийской морской пехоты.

Ранее бронемашины FV-101 Scorpion, которые также относят к категории легких разведывательных танков, состояли на вооружении морской пехоты Испании. Они были закуплены в 1982 году, после того как показали высокую эффективность во время войны за Фолклендские острова.

В 1990-х годах испанцы провели модернизацию своего парка бронемашин FV-101 Scorpion, которая включала установку новых дизельных двигателей, лазерных дальномеров и приборов ночного видения. Однако уже в 2004 году "Скорпионы" были сняты с вооружения и поставлены на хранение.

Амфибийная бронемашина FV-101 Scorpion с корпусом и башней из алюминиевого сплава весит всего 8 тонн. Она вооружена 76-миллиметровой пушкой и пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Экипаж - три человека. На базе "Скорпиона" выпускалось несколько типов машин различного назначения.

Лента.ру