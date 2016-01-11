Суд перенес на конец недели рассмотрение жалобы задержанного по делу Корбана Михаила Кошляка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь партии УКРОП Евгения Кравчук.

«Рассмотрение дела отложили на 15 января в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела», - написала она.

По словам Кравчук, дело рассматривала коллегия судей в составе Валерия Лашевича, Дениса Масенка и Виктора Глиняного.

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«Эта самая коллегия 5 января начала рассмотрение апелляции на арест Геннадия Корбана. Единственная разница – на этот раз на процессе председательствует Валерий Лашевич, а не Денис Масенко», - подчеркнула пресс-секретарь партии.

Кроме того, по ее словам, ранее свою "беспристрастность в деле Корбана автоматизированная система проявила в Днепровском райсуде столицы: сначала она несколько раз распределяла дела в отношении политика на судью Николая Чауса, а потом ему же отдала и рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Михаила Кошляка".

Напомним, Михаил Кошляк был задержан по делу Геннадия Корбана в конце октября 2015 года. 2 ноября он был арестован в соответствии с решением Новозаводского районного суда города Чернигова. 8 декабря Печерский райсуд Киева оставил его под стражей, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения. А 30 декабря судья Днепровского райсуда Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 27 января. Такое решение было вынесено несмотря на то, что рассмотрение ходатайства прокуратуры началось уже после того, как истек предыдущий срок содержания Михаила Кошляка под стражей (он закончился 29 декабря, в 18.00). При этом его не отпустили на свободу, а во время судебного заседания держали в «клетке». Кроме того, судья не дал возможности адвокатам высказать свою позицию относительно ходатайства стороны обвинения.