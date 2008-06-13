Костенко назвал фамилии "виновных" в демарше выходцев из коалиции

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО назвал выход члена депутатской группы «Народная самооборона» Юрий БУТА и члена БЮТ Игоря РЫБАКОВА из демократической коалиции “персональной ответственностью Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО».

Об этом политик заявил в интервью «Украине молодой».

Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что «народные депутаты не имеют права формировать коалицию и выходить из нее на индивидуальной основе», для этого необходимо, чтобы «большинство членов фракции поддержало решение о выходе из коалиции». Поэтому поступок Ю.БУТА и И.РЫБАКОВА лидер УНП расценил как «чисто политический», а их обоснование выхода «далеким от настоящих мотивов».

«Думаю, что с учетом географии и первого, и второго депутата можно сделать очень простые выводы, кто стоит за их поступком. Я не понимаю, какими мотивами руководствовалась „Народная самооборона”, когда брала его в список. Это ответственность Юрия ЛУЦЕНКО. Так же РЫБАКОВ в списке БЮТ – это ответственность ТИМОШЕНКО», - заметил Ю.КОСТЕНКО.

Он также спрогнозировал, что Верховная Рада будет продолжать работать за счет ситуативных голосований.

Разделение на коалицию и оппозицию, подчеркнул народный депутат, «состоялось лишь в 2006 году, когда большинство получило право формировать правительство», однако «де-факто парламент всегда работал в режиме ситуативных голосований - так будет и в этот раз».

Однако при таких условиях работы парламента, заметил Ю.КОСТЕНКО, «ВР не удастся принимать принципиальные законы, которые помогут строить и демократию, и рыночную экономику». «В частности, новый налоговый кодекс, развитие предпринимательства, бюджетные изменения – оппозиция будет делать все, чтобы эти проекты не стали законами. То же касается и политических вопросов: инициатива Президента о введении криминальной ответственности за отрицание Голодомора, тема уничтожения символов коммунизма, признание УПА и тому подобного», – подчеркнул Ю.КОСТЕНКО, сообщает пресс-служба УНП.