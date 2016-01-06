Die Welt: Эпоха глобализации в прошлом

Об этом сообщает Томас Штраубхаар в своей статье "Эпоха глобализации в прошлом", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Не слишком хорошее начало 2016 года. В первый торговый день нового года рухнули цены на акции. Из-за плохих новостей из Китая, Dax потерял более четырех процентов. Лишь немного меньшими были потери индекса Dow Jones.

Падение биржевой стоимости – это нечто большее, чем временная корректировка избытка или эйфории последних нескольких месяцев. Это предзнаменование новой эры. Предвестник и показатель того, что мировая экономика столкнулась с драматическими изменениями. Они замедлят темпы роста мировой экономики и активизируют борьбу за распределение. Не только в 2016 году.

Все противники глобализации сейчас получили политический стимул. На предстоящих осенью президентских выборах в США, Дональд Трамп, консервативный националист, находится среди первых кандидатов (от республиканцев). Сначала он хотел выслать из страны латиноамериканцев, потом – мусульман. И тех, и других он считает угрозой для экономического процветания Америки. По его мнению, протекционизм и изоляционизм – лучшее средство для укрепления Соединенных Штатов.

За нацию и против ЕС

В Европе появляются националистические движения. В этом году Великобритания будет решать, хочет ли она покинуть Европейский Союз (ЕС) и вернуться к "блестящей изоляции". Марин Ле Пен поддерживает вспыхнувший во Франции национализм, также как национально-консервативные правительства в Польше и Венгрии. В случае сомнений, поможет успешный девиз – за нацию и против ЕС. Почти никто не агитирует за общность в Европе.

Оборонительная борьба с притоком беженцев по всей Европе приводит к власти противников открытых границ. Вместо того, чтобы решать проблемы совместными усилиями – то есть, бороться с причинами бегства и изгнания, экономических трудностей и страданий в странах происхождения, – страны поодиночке лечат симптомы.

Результатом является позорное соревнование по отпугиванию между европейскими правительствами. Оно известно еще со времен политики "разори соседа". Идея состоит в том, чтобы своим поведением сделать соседа нищим. По сути, отдельные европейские страны пытаются выставить себя ужасно непривлекательными и закрыть свои границы, чтобы у лиц, ищущих убежища, не было ни шансов, ни желания оставлять соседние страны и переезжать к ним. Пусть сосед решает проблему и платит, даже если решение выгодно всем!

Национальные интересы доминируют

Политика "разори соседа" рассчитана на конфликт, а не консенсус. Это начало конца совместной деятельности. Вместо этого доминируют национальные интересы, в ущерб соседям. Это касается не только политики в отношении беженцев. Национальная (националистическая) политика в ущерб соседям встречалась также во время кризиса евро, в политике в отношении России или Турции, в отношении Европы к "забиякам" на Ближнем Востоке и в южном Средиземноморье.

Серия войн, конфликтов и политической неопределенности еще больше усложняет беспрепятственный транснациональный обмен товаров, услуг и факторов производства - то есть, инвестиций и труда. Не всегда, но очень часто, решающую роль при этом играют вопросы распределения.

Даже если, с экономической точки зрения, большинство населения живет лучше, чем когда-либо, многие чувствуют себя так, будто проиграли глобализации. Они считают несправедливым, что разрыв между бедными регионами на Юге и богатыми регионами на Севере увеличился, а не уменьшился.

Это коснется и Германии

Глобализация лишается сторонников по всему миру. В результате, мировая экономика теряет динамику. Международное разделение труда тормозится, не происходит специализация.

Вопреки представлениям, развивающиеся страны особенно страдают из-за движения антиглобалистов. У промышленно развитых стран Севера есть возможность компенсировать отсутствие иностранного спроса сильным внутренним рынком. Поэтому "чемпион мира по экспорту" Германия (пока) не так страдает из-за новой эры.

Благодаря хорошему уровню занятости населения и высоким реальным зарплатам, растущее личное потребление может компенсировать потерянную динамику внешней экономики. В отличие от развивающихся стран, немецкая экономика занимает передовые позиции на промышленных высокотехнологичных рынках, которые намного меньше зависят от экономики и цен, чем например, рынок сырья или сельскохозяйственной продукции. Инвестиционные товары будут востребованы и в плохие времена.

Цифровая эпоха

В отличие от развивающихся стран. Они не могут рассчитывать ни на покупательную способность собственного населения, ни на стабильность доходов от продажи сырья. Поэтому сегодня их ежегодные темпы роста в реальном выражении примерно на три процента слабее, чем десять лет назад. Таким образом, соревновательный процесс остановился. Кроме того, в большинстве стран с развивающейся экономикой продолжает расти численность населения, прирост населения "съедает" часть экономического роста, так что в среднем качество жизни людей улучшается лишь в незначительной степени.

В 2016 году двигатель экономического роста будет работать с перебоями. "Старая" глобализация последних десятилетий теряет свою силу. В будущем о росте мировой экономики должны будут позаботиться старые промышленно развитые страны, а не развивающиеся экономики, как раньше. Только если они будут сильными, то смогут потянуть за собой развивающиеся рынки.

Чтобы стать двигателями роста мировой экономики, Соединенным Штатам и Европе необходим новый импульс. В этом помогут цифровые технологии. Поэтому за эрой глобализации должна следовать цифровая эпоха.