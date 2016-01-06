Украина даст врагу достойный отпор и преодолеет все невзгоды - Турчинов

Об этом говорится в размещенном на сайте СНБО поздравлении Турчинова к украинским христианам восточного обряда с Рождеством Христовым.

"Поздравляю всех, кто сегодня празднует этот светлый праздник - Рождество Христово! День рождения Спасителя - удивительный День. С Его рождением - рождается и наша надежда на спасение", - говорится в поздравлении.

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Турчинов пожелал украинцам Божьего благословения, благополучия и мирного неба.

"Верю, что мы дадим врагу достойный отпор, преодолеем все невзгоды и наша страна станет процветающей, сильным и счастливым европейским государством!", - отметил он и добавил: "Пусть Господь благословит Украину, и свет Вифлеемской звезды принесет покой и достаток каждой семье, наполнит добром и любовью сердца".