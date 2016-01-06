В Мюнхене украинцы устроили акцию в поддержку Корбана

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook координатор акции Нонна Кац (Nonna Kats), они стремились привлечь внимание к наглому и противозаконному судебному процессу над настоящим патриотом, который в сложное для Украины время сделал все возможное, чтобы сдержать распространение сепаратизма и российской оккупации с востока страны на Днепропетровщину и дальше.

Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наших патриотов!! Нас не много, но мы любим нашу страну!!! И прешли к консульству в Мюнхене ее поддержать!! Опубликовано Nonna Kats6 января 2016 г.



«Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наших патриотов! Нас немного, но мы любим нашу страну! И пришли к консульству в Мюнхене ее поддержать», – отметила Нонна Кац. Митингующие держали плакаты со словами : «Свободу Корбану!», «Свободу политзаключенным», «Нет репрессиям! Свободу патриотам!» и «Обещал продать Roshen – продал Украину!».

Нонна Кац напомнила, что украинцы в Германии являются гражданами Украины, и что они любят свою родину. Они поддерживали Майдан, отправляли гуманитарную помощь, и поэтому возмущены действиями нынешней власти. «Мы хотим донести до президента Петра Порошенко наше возмущение относительно политически мотивированного преследования патриотов Украины», – отметила она.

Напомним, в прошлом году в начале ноября акция в поддержку Геннадия Корбана также состоялась в Израиле.