ГПУ открыла дело по заявлению защиты Корбана о вмешательстве в распределительную систему Апелляционного суда Киева

Об этом сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"По поручению генерального прокурора по заявлению адвокатов Корбана и одного из судей Апелляционного суда Киева о якобы вмешательстве в распределительную автоматизированную систему дел, которая должна была назначить состав коллегии по рассмотрению жалобы на арест Корбана, открыто производство и проходят следственные действия", - сказал Куценко.

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В то же время, как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, генпрокурор Виктор Шокин поручил безотлагательно открыть уголовное производство по проверке законности проведения автоматического распределения жалобы адвокатов Корбана в Апелляционном суде Киева на решение Днепровского районного суда столицы о его аресте и содержании под стражей сроком на 60 суток.

"Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин 5 января поручил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по результатам рассмотрения обращения председателя Апелляционного суда Киева по проверке законности проведения автоматического распределения апелляционной жалобы на решение Днепровского районного суда об аресте Корбана", - сказано в сообщении.

Шокин поручил безотлагательно провести досудебное расследование в указанном уголовном производстве с привлечением специалистов Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что в ГПУ поступило обращение главы Апелляционного суда Киева Ярослава Головачева, в котором он сообщил, что 30 декабря 2015 года работники суда, в соответствии с требованиями ст. 35 УПК Украины, апелляционную жалобу адвоката Корбана зарегистрировали в автоматизированной системе электронного документооборота и осуществили автоматизированное распределение дела среди судей, уполномоченных рассматривать производства указанной категории.

"31 декабря в Апелляционный суд Киева поступили многочисленные обращения защитников подозреваемого Корбана, а также обращение народного депутата Игоря Луценко о якобы наличии оснований полагать, что при распределении указанного судебного дела имели место действия, связанные с вмешательством в автоматизированную систему документооборота суда", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в письме председателя Апелляционного суда утверждается, что в суд поступило также обращение народного депутата Александра Грановского, который поставил вопрос о необходимости проведения проверки доводов защитников Корбана относительно возможных обстоятельств вмешательства в автоматизированную систему суд с целью недопущения злоупотребления данным фактом при рассмотрении дела в Апелляционном суде.

"С учетом тех обстоятельств, что рассмотрение судебного дела в отношении Корбана получило широкий общественный резонанс, Генеральной прокуратурой Украины приняты все предусмотренные законом меры для проверки доводов, изложенных в вышеупомянутых обращениях на предмет законности проведения автоматического распределения апелляционной жалобы адвоката Корбана на постановление следственного судьи Днепровского райсуда Киева", - утверждается в сообщении.