В СБУ - массовое увольнение офицеров

Недостаточное финансирование Службы безопасности Украины угрожает основам национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила заместитель председателя СБУ Светлана НЕЖНОВА.

Она привела данные, согласно которым на протяжении последних десяти лет уровень обеспечения бюджетными средствами деятельности Службы безопасности Украины остается на грани 0,2% от ВВП, или 40-50% от ее реальной потребности. (Для сравнения: в европейских странах суммарные расходы на содержание спецслужб составляют 1% от ВВП).

Сохранение практики низкого финансирования национальной спецслужбы может стать фактором, который будет сдерживать эффективность деятельности в сфере обеспечения государственной безопасности.

На сегодня фонд оплаты труда сотрудников составляет 50% от потребности, а на развитие материально-технической базы выделяется только 18% от необходимого.

В связи с недостаточным уровнем финансирования в аварийном состоянии находится свыше 30% служебно-технических сооружений, более 50% служебных помещений нуждаются в ремонте. Проблемными остаются вопросы обеспечения подразделений специальной техникой, вооружением, защитным снаряжением, автотранспортом и т. п. В срочном обновлении нуждается существующее оборудование баз и полигонов антитеррористических подразделенийв СБУ.

Такая ситуация возникла из-за того, что 85% средств направляется на оплату труда и только 10-15% - на развитие материально-технической базы.

Темпы роста фонда оплаты труда по сравнению с другими министерствами и ведомствами, произошедшие на протяжении 2004-2008 годов привели к значительному (1,5-2 раза) отставанию размера зарплаты сотрудников СБУ от работников других органов государственной власти.

На данный момент офицеры СБУ с выслугой до 10 лет с высшим образованием и специальной подготовкой получает месячное денежное обеспечение меньше заработной платы работников самых простых профессий супермаркетов, а младший офицерский состав – до 1,5 тыс. грн., средней, – до 2,5 тыс. грн.

Еженедельно поступает 25-30 рапортов от офицеров и прапорщиков на увольнение из воинской службы в СБУ. Мотивация одна – невозможность содержать семью.

Остается проблемным и вопрос обеспечения военнослужащих жильем.

В то же время, суммарный экономический эффект от предпринятых СБУ на протяжении 2007-2008 годов оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий составляет свыше 2 млрд. грн., не допущено заключение убыточных для Украины соглашений на сумму свыше 900 млн. грн., предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 1,3 млрд. грн.

По направлению контрразведывательной защиты военно-экономического, научно-технического и оборонного потенциала возбуждены 111 уголовного дела. Возвращены в бюджет почти 9 млн. грн., начислено штрафных санкций на сумму 2,2 млн. грн., предупреждено экономических убытков государству на сумму 43,5 млн. грн.

В области обеспечения информационной безопасности государства с начала этого года возбуждены 49 уголовных дел, осуждены 18 лиц. За два года из незаконного обращения изъяты около 60 специальных технических средств, в т.ч. 4 комплекса мониторинга сетей сотовой связи.

Спецподразделениями СБУ изъяты свыше 644 кг героина и 61 кг кокаина, ликвидированы 92 канала контрабанды наркотиков (в том числе 11 транснациональных), 5 нарколабораторий.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с партнерскими спецслужбами перекрыт канал вербовки, подготовки и отправления боевиков для террористической деятельности в Ираке и прекращена деятельность транснациональной террористической подпольной сети, которая действовала на территории ряда стран Западной Европы. В 2007 году и первом квартале 2008 года раскрыты 172 проявления террористического характера, свыше 40 лиц привлечены к уголовной ответственности, 21 человек – к административной ответственности.

Указом Президента Украины от 20 марта 2008 года № 252/2008 “Некоторые вопросы обеспечения функционирования и реформирования Службы безопасности Украины” Кабинета министров Украины поручены во время подготовки законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” проработать вопрос повышения социальных гарантий для сотрудников СБУ, а также предусмотреть дополнительные расходы Службе безопасности на обеспечение функционирования и реформирования органов системы службы в сумме 1 млрд. 380 млн. грн.

Однако в проекте изменений в государственный бюджет Украины на 2008 г. Министерством финансов предусмотрено только 6% от этой суммы.

Учитывая вышеизложенное, руководство Службы безопасности Украины при внесении изменений в закон Украины „Об СБУ” будет настаивать на включении соответствующей статьи относительно осуществления финансового обеспечения СБУ на уровне не менее 0,5 процента от ВВП.