Оккупанты в Крыму заверяют, что полуостров будет полностью обеспечен электроэнергией к 1 мая

Об этом заявил так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

"Считаю неприемлемым висеть на крючке у шантажистов и террористов, которые лгут людям, говоря, что Крым вернется в состав Украины. Никогда этого не будет. Нас хотят запугать, нас хотят заставить полюбить себя насильно. Ничего у них не получится! Российская Федерация справлялась и не с такими сложностями. Крымчане прошли хорошую школу. Я лично уверен, что все службы выполнят задание президента и к 1 мая Крым будет обеспечен электроэнергией в полном объеме", – сказал он на брифинге в Симферополе.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря ночью в районе села Богдановка Каховского района в результате срабатывания системы релейной защиты было прервано поставки электроэнергии по линии 220 ПЛ «Каховская-Титан», в результате чего подача электроэнергии в АР Крым полностью приостановлена. Два района Херсонской области Каланчакский и Чаплинский подключены по резервной схеме.

По выводам экспертов взрывотехнической службы, которая работала на месте аварии - опора повреждено в результате взрыва.