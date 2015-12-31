Генштаб ВСУ подвел итоги 2015 года

"2015 год не был простым для Вооруженных Сил Украины. Его встретили в боях с российскими оккупантами и боевиками", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

Отмечается, что украинская армия вынуждена была одновременно давать отпор врагу, реформироваться и наращивать мощности.

"Сегодня можно с уверенностью сказать: за год украинское войско стало сильнее", - отмечают в Генштабе.

В частности, были сформированы 15 бригад, в том числе отдельную бригаду морской пехоты. Полностью восстановлена боеспособность 12 бригад. "Армия получила свыше 35 тысяч восстановленных, новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, среди которых и помощь от иностранных партнеров. На военную службу по контракту привлечено более 16 тысяч человек", - сообщили в Генштабе.

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Также сообщается, что интенсивность военных учений возросла почти втрое. Украинские военные проходят подготовку под руководством инструкторов из армий стран НАТО и ЕС.