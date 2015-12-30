"Фактов противоправной деятельности нет": В Совфеде РФ отреагировали на запрос фонда Навального о Чайке

В докладе содержался также призыв к Совфеду рассмотреть вопрос об отстранении Чайки от занимаемой должности; комитет отмечает, что в докладе нет фактов противоправной деятельности генпрокурора, сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что в вашем обращении не изложено фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности генерального прокурора, материалы будут приняты во внимание при рассмотрении комитетом вопросов, предусмотренных частью 3 статьи 30 (вопросы ведения комитетов) регламента Совета Федерации", — говорится в ответе, подписанном главой конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом.

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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.