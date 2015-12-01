У Путина "не видели" расследования Навального о семье генпрокурора

19:50, 01 декабря 2015
Политика
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В Кремле "не видели" расследования Фонда борьбы с коррупцией про семью генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Дмитрий Песков / pasmi.ru

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не видели», — ответил Песков на вопрос РБК о том, знакомы ли в Кремле с содержанием расследования ФБК о сыне генпрокурора Юрия Чайки.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

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В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

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