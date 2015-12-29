Турция называла российские утверждения о поддержке создания крымскотатарского батальона черной пропагандой

В Министерстве иностранных дел Турции назвали российские утверждение о поддержке создания крымскотатарского батальона очередным проявлением черной пропаганды.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгича о создании в Украине крымскотатарского батальона.

В частности, в турецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали утверждение некоторых СМИ о том, что Турция якобы обеспечивала или будет обеспечивать поддержку добровольным войскам, которые будут созданы в Херсонской области под названиями "Крымскотатарский батальон" и "Батальон Номана Челебиджихана".

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"Заявления, сделанные российской стороной относительно этих необоснованных утверждений о том, что «Россия снова получила удар ножом в спину», является продолжением кампании с черной пропаганды, которая в последнее время осуществляется против Турции", - говорится в заявлении представителя турецкого МИД.

В то же время Танжу Бильгич подчеркнул, что "Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма".

В связи с этим он заявил, что Турция и в дальнейшем с решимостью продолжит предпринимать усилия для защиты прав и свобод крымских татар.

Как сообщал УНИАН, координатор гражданской блокады, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Крыма Ленур Ислямов анонсировал создание крымскотатарского батальона, который войдет в Вооруженные силы Украины.