Тимошенко призналась, что у нее в бюджете лежат 30 миллиардов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня отказалась назвать журналистам утвержденные Кабинетом министров прогнозные макропоказатели на 2008 год, объяснив это тем, что они должны быть согласованы с Президентом, профильными парламентскими комитетами и Национальным банком Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, отвечая на просьбу УНИАН назвать цифры новых макропоказателей.

“Учитывая то, что документ был принят за основу, и он требует согласования с Президентом страны, профильными комитетами Верховной Рады, с Национальным банком, у меня нет полномочий на оглашение этих показателей. Я думаю, что мы это можем сделать в ближайший вторник”, - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, во вторник планируется заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен проект изменений в госбюджет на 2008 год.

«Проект имеет цель распределить те дополнительные 30,4 млрд. грн., которые есть сегодня дополнительно в бюджете благодаря стабильному развитию экономики, в том числе, за счет детенизации оплаты налогов», - пояснила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК заявил, что утвержденные Кабинетом министров на сегодняшнем заседании прогнозные макропоказатели на 2008 год требуют определенной корректировки.

«У нас есть определенная дискуссия. Мы ее продолжим за рамками заседания правительства. Правительство согласилось с тем, что в следующий вторник оно вернется еще раз к вопросу макропоказателей», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что прогнозные макропоказатели утверждены в варианте, предложенном Министерством экономики.

Напомним, сегодня Кабинет министров утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.